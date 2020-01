A sokak által várt nyolcas Volkswagen Golf GTI-ről jelentette be a gyártó, hogy a márciusi Genfi Autókiállításon mutatja majd be. Emellett még három olyan modell lesz, amely idén lát napvilágot, a dízeles GTD, az R, illetve a hálózatról tölthető hibrid GTE. Előbbiek közül a GTD szintén Genfben mutatkozik be, míg az R majd nyáron, a Goodwoodi Sebességfesztiválon gurul pályára.

A hagyományokhoz híven az alapmodelltől kevésben eltérő GTI az eredeti tervek helyett nem fog hibrid hajtásláncra váltani, ehelyett azt a 2.0-literes benzines turbómotort hozzák át, amely a hetes változatot már sikerre vezette, kétféle változatban, az egyik 242, a másik 287 lóerős lesz.

Az erősebb darabról korábban az a hír járta, hogy TCR néven kerül majd piacra, azonban végül mivel a hasonló néven futó bajnokságból kiszállnak, hogy a jövőben csak zöldtechnológiás bajnokságokban vegyenek részt, az erősebb modell neve Clubsport lesz.

Még 2018 végén jelezte a Volkswagen, hogy a Golf GTI-ben átállnának enyhehibrid-meghajtásra, hogy ezzel vezessék fel az IQ-nevet magukon viselő enyhehibridek sorozatát. Ezek az EA888-as fedőnevű erőforrás köré épülnének, ám a GTI mégis kimarad belőle, mivel a cég elnöke, Herbert Diess megvétózta elődje, Matthias Müller döntését.

A 2.0-literes, négyhengeres motort a tervek szerint egy villanymotorral, és egy 48V-os rendszerrel kötötték volna sorba, ezzel szerettek volna javítani a kocsi teljesítményén alacsony sebességen, a hátraarc miatt azonban a ma is ismert Golf GTI-re fog inkább hasonlítani a modell.