Az autók technikai számait megnézve is választ kapnánk a címben szereplő kérdésre, de abban hol a móka? Valószínűleg az Autotrader UK Youtube-csatorna stábja is így gondolja, ezért megrendezték a legnagyobb Teslák közötti gyorsulási versenyt, amit ember valaha látott, egy Model S P100D, egy Model X 100D és egy Model 3 részvételével.

Mivel a Teslának nincs sajtóflottája, már ez is nagy teljesítmény, a jó hír pedig, hogy nem csak egy futamot látunk, mivel a Model 3 Standard, és Performance változatából is sikerült találni egyet.

Ahogy arra számítani lehetett, a Model S P100D mindkét versenyen mindenkit elnáspángolt. Egyszerűen túl sok erő van benne ahhoz, hogy a többiek akár megközelítsék. Mi lesz majd, amikor végre a Model S Plaid is előkerül? Lassan már bármilyen információnak örülnénk a nürburgringi köridejéről, még ha nem is hivatalos.

A Model X 100D a kettőből csak egyszer szerzi meg a második helyet, elvégre nehezebb, és nagyobb akkumulátorai vannak a szerény, ám agilis Model 3 Standardnél. Más a helyzet, amikor a Model 3 Performance áll mellé.

Galéria: Check This Massive Tesla Drag Race with Model S, Model X, and Model 3

20 Fotó

A Model S P100D mögött be tud jönni másodiknak, nem is sokkal lemaradva. Magyarán, ha valaki nevetségesen jól gyorsuló autót keres, de szeretne némi pénzt megspórolni, nyugodtan válassza a Model 3-t a Model S helyett. A Model S inkább akkor jelenthet sokat, ha valaki nagyobb autót keres. Mérnöki szemmel nézve megbízhatóbbnak is tűnne, mint a Model 3, elvégre régebb óta van gyártásban, de egy, a Consumer Reports által készített jelentés szerint azonban ez nem így van.