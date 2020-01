Nagyjából egy éve mutatta be a Volkswagen az európai Passat R-t, és most hasonló bivalyerős változat érkezik az Arteonhoz is. Míg a kombit kétezer példányszámban limitálták, az Arteon R jóval exkluzívabb lesz, tekintve, hogy mindössze 250 darab lát belőle napvilágot.

Ahogy a korábban említett, hasonlóan MQB-platformos Passat esetében, az Arteon R-változata is szürke-fekete színben pompázik majd. Húsz colos fekete alufelnik, és sötétített hátsó ablakok is az alapfelszereltség része lesznek majd.

Tekintve, hogy ez az Arteon-piramis csúcsa, a VW minden csomagot, amit bele tud passzírozni, beletesz. Fűtött első-hátsó ülések, kulcs nélküli indítás, állítható fényszórók, és csúcskategóriás infotainment rendszer mind benne vannak, de vezetési segédletek egész garmadáját is megkapjuk vele.

Galéria: 2020 VW Arteon R-Line Edition

20 Fotó

A cég ezt a kiadást csak legerősebb motorjaival, azaz a 2.0-s TSI-vel és TDI-vel fogja adni, a dízeles változat négykerék-meghajtást, és egy pár turbót is kap. Váltók terén csupán egy hétsebességes, duplakuplungos automata érhető el. Emellett mindkét modell mellé állítható felfüggesztés jár, legyen szó a 268 lóerős benzines darabról, vagy a 236 lóerős biturbós dízelről.

Helyzetéből adódóan az Arteon R nagyon nem lesz olcsó, Németországban 55,970 euróért (kb. 18 millió forint) adják a 188 lóerős benzines motorral felszerelt alapverziót. Összehasonlításképpen, egy 241 lóerős A5 S Line Quattro S Tronic váltóval is olcsóbb ennél, szóval nagy Arteon rajongónak kell lenni ahhoz, hogy valaki ne a Sportbacket válassza. A kiszállítások februárban indulnak.