Egy globális fogyasztói felmérés szerint továbbra sincs összefüggés a megnövekedett környezettudatosság, és az elektromos autók eladásai között, főleg Amerikában. A több, mint húszezer résztvevős felmérés eredményét hétfőn tették közzé, ebben három fő érv merül fel a villanyautók ellen: Az ár, a hatótáv, és a töltőállomások infrastruktúrája, az első azonban jóval nagyobb gondot okoz, mint a másik kettő.

Az Ipsos egy nemzetközi tanulmányának keretein belül arra jutott, hogy a fogyasztók 10%-kal még hajlandóak lennének egy hasonló benzines, vagy dízeles modellnél többet fizetni egy elektromosért, de az érdeklődés 20%-os különbségnél látványosan elhal. Mivel a villanyautók akkumulátorainak ára 13%-os csökkenésen ment át 2019-ben, és ezzel a tempóval 2023-ban már ugyanazon az áron adhatják őket, mint a hagyományos hajtásláncú autókat, így ez a panasz kiküszöbölhető.

Az Ipsos tanulmánya azt is megmutatja, hogy az átlag amerikai egy munkahéten 270 km-t autózik, ami a jelenleg elérhető autók esetében heti egy töltést jelentene. Ennek ellenére a felmérés szerint a lakosok 45%-a úgy gondolja, napi egyszer, vagy többször is tölteniük kellene az autót, és átlagosan úgy gondolják, 4-5 év még, mire az elektromos autók olyan szintre érnek, hogy a szükségleteiknek, és pénztárcájuknak is megfeleljenek.

Meg kell jegyezni, hogy bár ugyanezek a problémák – az ár, a hatótáv és az infrastruktúra – merülnek fel minden alkalommal az elektromos autókról szóló tanulmányokban, egyre kezd megosztottabb lenni a vélemény arról, melyik a legégetőbb. Egy, a Volvo és a Harris által készített tavalyi felmérés szerint az infrastruktúra kiépítése volt a legnagyobb akadály, míg egy szintén tavalyi Autolist szavazás a hatótávot, és az árakat nevezte meg a legnagyobb buktatóként.

Az AAA tavalyi kérdőíve, mely alapján az amerikaiak maximum 20%-a venne a következő autóvásárlásakor elektromos autót még jobban mutatja a szakadékot a környezettudatosság, és az elektromos autók között. Az Ipsos tanulmányának is az a legnagyobb tanulsága, hogy muszáj őket megismertetni az emberekkel, hogy a tévhiteket feloszlathassuk, ugyanis felmérésükben csak 10% mondta azt, hogy nagyon jól ismerik a villanyautókat, míg 10% nem hogy sosem ült egyben, de még nem is látott soha.