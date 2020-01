Még pénteken írta meg az Autocar, hogy az elektromos Aston Martin Rapide E projekt leállításra került. Mások megkeresésére Nathan Hoyt szóvivő nem erősítette meg ezt az értesülést, és közölte, „a gyártó nem kívánja a jövőbeni modelljeiről szóló találgatásokat kommentálni. Az Autocar szerint a modell így inkább egy, a cég villanyautó-programjának egy tesztdarabja lesz.

A Rapide E gyártási verzióját még tavaly áprilisban, Sanghajban mutatták be, egy hónapra rá, a Formula E monacói versenyhétvégéjén mozgásban is megnézhette a közönség, ott két kört ment, ami alapján úgy tűnt, a fejlesztés közel állhat a végéhez.

Az Aston Martin mindössze 155 darabot gyártott volna le belőle, ebből már csak pár olyan volt, ami májusra nem kelt el. A sorozatgyártásnak 2019 végén kellett volna a cég st. athansi gyárában elkezdődnie, de nem így történt.

Ez az üzem lett volna amúgy a brit gyártó elektromos programjának központja, többek között a feltámasztott Lagondákat is itt szerelnék össze. Egyelőre bizonytalan, ennek a projektnek mi lesz a sorsa, ahogy az is, mi lesz majd azokkal, akik megrendelték a Rapide E-t, amely a Rapide V12-es motorját cserélte volna le egy 65 kWh-s akkumulátorra.

Bár nem a Rapide E volt az Aston Martin jövője, de egy fontos lépés lett volna a jövő felé, mivel ezt a nevet a 155 legyártott darab után visszavonultatták volna, ám a dolgok jelenlegi állása szerint úgy néz ki, korában eltűnik a kínálatból.