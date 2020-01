Az autók tuningolásának sok módja van, és bár megértjük, és elismerjük a rengeteg kreatív módot, ahogyan át tudják alakítani autóikat, a leültetett modellek felett nem igazán tudunk nyugovóra térni.

Aki nem tudná: a leültetés annyit tesz, hogy új rugókkal, lengéscsillapítóval, vagy légrugós felfüggesztéssel lejjebb eresztik az autót, aztán hatalmas felniket tesznek rá, nyújtott gumikkal és aztán abszurd módon megdöntik azokat. Ez néha egész királyul néz ki, de a legtöbbször inkább csak röhejesen, mint ezen a VW Golf GTI-n alább.

A videót eredetileg TikTokon osztották meg, az látható rajta, ahogy egy ilyen leültetett Golf GTI Kaliforniában kiáll egy meredek autóbejáróról az utcára. Eközben pedig az alacsony (vagy inkább nem létező) hasmagasság, és az észveszejtően megdöntött kerekek miatt az első és hátsó lökhárítót is sikerül lenyúznia.

Ez a Golf nem csak gagyin néz ki, de körülbelül lehetetlen is vele rendesen manőverezni, és valószínűleg már normál sebességen is komoly kihívás lehet vezetni. Persze ettől függetlenül biztosak vagyunk benne, hogy a tulaja szerint ez a legmenőbb autó a városban.

Egyébként az egész őrület még Japánban kezdődött, ott VIP stílusnak hívták ezt, és jó gyorsan az egész világon elterjedt. Akárhol is laksz, hogyha elmész egy kiállításra, ahol tuningolt autókat mutatnak be, nagy valószínűséggel pár hasonló autót is fogsz látni.