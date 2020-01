Amennyi kémfotó, és videó kerül elő az új négyes BMW-ről, úgy tűnik, egyre közelebb van a bemutató napja. Az alábbi videó újabb esély, hogy megnézhessük magunknak a Nürburgring Nordschleifén való körözés közben.

Az előző példányokhoz hasonlóan ezen is rengeteg álcával fedik el a legfőbb stílusjegyeket, szerencsére korábban fotósok már be tudtak alá pillantani, egy hatalmas hűtőrácsot találva ott. Ez várhatóan egy megosztó megoldás lesz a márka részéről.

A jelenlegi videón az első és hátsó fényszórók is várhatóan a végleges változat részei lesznek, de a trapéz alakú kipufogócsövek is úgy néznek ki, mint amelyek a gyártásba kerülő verzión is megtalálhatóak lehetnek.

Galéria: BMW 4 Series Spy Video

13 Fotó

Belül szintén korábbi kémfotóknak köszönhetően tudhatjuk, hogy közvetlenül a digitális műszerközpont mellett lesz az infotainment rendszer trapézalakú képernyője. Ezek mellett találhatóak kétoldalt a klíma befúvói, alul pedig a vezérlője.

Minden jel arra mutat, hogy 2021-ben érkezik majd a modell, de bemutatója még idén meglehet. Az M4 GT3 versenyautóról már elárulta a gyártó, hogy az év második felében leplezik majd le, így a közúti változat sportosabb variánsait is ekkor mutathatják meg nekünk. A coupe mellett egy kabrió is érkezni fog, de egyelőre nem tudni, a kettőt együtt mutatják-e majd be.