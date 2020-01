Akár 300 autó is odaveszhetett kedd délután Norvégiában, miután egy repülőtér parkolóházának földszintjén tűz ütött ki. A Bloomberg cikke szerint a stavangeri repülőtéri katasztrófa helyi idő szerint 15:30 körül kezdődött.

A helyi rendőrség szerint őket először arról tájékoztatták, hogy egy elektromos autó kapott lángra (későbbi jelentések ezt az értesülést cáfolták, és már egy dízeles kocsiról beszéltek). A tűz rövid idő alatt elterjedt, és több száz autót semmisített meg, mielőtt a tűzoltók 21:30 magasságában be tudták keríteni.

A parkolót üzemeltető Avinor nevű cég egy közleményben jelezte, egyelőre még nem tudják, pontosan hány jármű semmisült meg az eset következtében. A parkolóház, amely háromezer autó befogadására is alkalmas, majdnem tele volt a tűzvész bekövetkeztekor, ráadásul az épület egyes részei össze is omlottak a hő hatására.

Galéria: An EV Caused Stavanger Airport Parking Lot Fire? No, It Was A Diesel

„Egyelőre nem tudni, mikor, és hogyan lehet megállapítani, hány autó károsodott olyan mértékben, hogy nem lehet használni. Arról sincs információnk, az épen maradt járművek elszállítása mikor kezdődhet meg. Várhatóan némi időre lesz szükségünk, mielőtt ezekre pontos választ tudunk adni, és elkezdjük a tulajdonosok értesítését.”

Bár a rendőrség először egy villanyautót nevezett meg a katasztrófa okozójaként, később a helyi Dagbladet már arról írt, hogy egy régebbi dízeles kocsi gyulladhatott ki. A nyomozás jelenleg is tart. A tűzeset miatt a repülőtér összes keddi járatát törölték.