Még tavaly egy német szakértő elmagyarázta, milyen átalakításon kell a Tesla Cybertrucknak átesnie, hogy engedélyezhessék Európában, hisz az itteni károsanyag-kibocsátási, és biztonsági szabályok egyre szigorúbbak lesznek.

Oroszország azonban más tészta, hiszen ott az új Lada Nivához hasonló autóknak se vezetési segédletei, se légzsákjai nincsenek. Itt a Cybertruck valószínűleg akár prototípusként is megkapná a közúti közlekedéshez szükséges engedélyeket, sőt, egyesek akár saját maguknak is megépíthetik.

Meg is építik: Már tavaly beszámoltunk egy Moszkva környékén keringő darabról, most pedig a hírhedt Garage54 Youtube-csatorna stábja is beszállt a buliba, saját modelljükön dolgoznak, és már korai szakaszában is igen ígéretesnek tűnik a dolog.

Galéria: Tesla Cybertruck made in Russia

5 Fotó

Ráadásul a csapat pont azt az UAZ-t használja alapnak, amelyre korábban több tonna betont vittek fel. Most ezt lehántották, egy hosszúnak és fárasztónak tűnő folyamat keretében, majd miután szétszerelték, kezdetét veszi a Lada utazása a jövőbe.

A srácok meghosszabbították a kocsi alvázát, és hatalmas, terepre való gumikat tettek rá, hogy hasonlítson az eredetire. A második videón panelről-panelre, ablakról-ablakra építik meg a karosszériát. A végeredmény kiköpött eredeti, a meghosszabbított főtengelynek hála pedig a négykerék-meghajtás is megoldható.