Az, hogy a nagyobb autógyártók elkezdtek hazánkban gyárakat építeni, hatalmas löketet adott a gazdaságnak, országos szinten is, de a helyi viszonyokat is lehet, például a Mercedes kecskeméti feltűnése Bács-Kiskun megyét a 7. helyig repítette az egy főre eső GDP tekintetében.

Azonban nem tarthat minden örökké. Ahogy a Magyar Nemzeti Bank elemzésében megállapította, a robotizációnak köszönhetően egyre több iparágban - legfőképpen a gyógyszergyártás terén - jóval kisebb foglalkoztatottság mellett tudnak hatékonyabb termelést felmutatni a cégek.

Ismerős ez a szöveg? A héten mi is beszámoltunk arról, hogy a Mercedes kecskeméti gyárában többeknek megköszönték a munkát, és akkor a gyártó arra hivatkozott, a "termelési folyamatok optimalizálásával" függenek össze az elbocsátások.

De nem csak ők voltak azok, akik létszámcsökkentést jelentettek be a közelmúltban, az Audi is - a Mercedeshez hasonlóan - arról tájékoztatta a közvéleményt, hogy egyes határozott idejű szerződéseket nem hosszabbítanak le.

Ezek a folyamatok egybeesnek az MNB elemzésében megfogalmazottakkal, hisz ők arra jutottak, hogy az autóipar is beletartozik abba a körbe, ahol a fejlődő robotikai technológia segítségével kevesebb fővel is hatékonyan tud termelni egy üzem, így, ha drasztikus elbocsátásokra nem is, hasonló kisebb csökkentésekre érdemes számítani.