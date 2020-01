Amikor az Audi bemutatta a nagy teljesítményű RS Q8 utcai terepjárót, gyorsan a Nürburgringre rohantak, ennek eredményeként meg is döntötték a kategória körrekordját, ami előtte a Mercedes-AMG GLC 63 S nevén volt.

Most, hogy ezen túl vannak, ideje volt, hogy az Autobahnon, azaz Németország sebességhatár nélküli autópályáján is megmérettessék magukat. A videót a hartvoorautosNL nevű Youtube-csatorna készítette, és jól bemutatja, milyen komoly potenciál rejlik a kocsiban.

Az RS Q8 a videón, a lehető legnagyobb odafigyelés és óvatosság mellett előzgeti az autópálya többi használóját, míg egy forgalomtól mentes részhez nem ér, és itt kezdődik az igazi ereszdelahajamat, ugyanis a 303 km/h-ig meg sem áll a gép.

Az MLB Evo platformra épített kocsi ilyen teljesítménye a 4.0-literes V8-as biturbóval nem is meglepetés, a beleépített enyhehibriddel együtt 592 lóerőt tud felszabadítani 800 Nm-es nyomatékon.

Annak ellenére, hogy az RS Q8 a crossoverek között is a nehezebbek közé tartozik, hála a luxusfelszereltségnek, így is kőkeményen oda lehet lépni neki, ahogy azt a videó, és az amúgy 3,8 mp-es százra gyorsulás is mutatja.