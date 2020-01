A Renault a január 10-én Belgiumban induló Brüsszeli Autókiállításon mutatja be a Clio és Captur kisautók E-Tech névre hallgató hibrid változatait. Bár a név ugyanaz, míg a Captur hálózatról lesz tölthető, a Clio hagyományos technológiát kap majd, így is jóval csökkentve a CO2-kibocsátást.

A vezetékről tölthető Captur E-Tech 50 km-t tud majd menni csak elektromosan, városban 65-öt. Ebben a módban csúcssebessége 135 km/h-ban korlátozódik. Egy 9,8 kWh-s akkumulátor van benne, két villany, és egy 1,6-literes, négyhengeres motorral, a váltó pedig egy kuplung nélküli hibrid. Hála ezeknek az új Captur 100km-enként mindössze 1,5 l benzint fogyaszt, és 34 g szén-dioxidot bocsát ki kilométerenként a belső égésű motort használva.

A Captur E-Tech Pure módja lesz az, amely csak a villanymotorokat veszi igénybe, de a Multi-Sense Sport módban is használhatóak lesznek. Elegendő töltéssel, a gázról levéve lábunkat a két meghajtás összedolgozik, ezzel kihasználva az autó teljes potenciálját, ami például előzéseknél nagy segítség lehet.

Galéria: Renault Clio E-TECH y Captur E-TECH Plug-in

23 Fotó

A Clio E-Tech Hybridnél a legfőbb különbség, hogy egy enyhehibrid rendszer van benne, egy kisebb, 1,2 kWh-s akkumulátorral, amely fékezéssel, és lassítással tölthető. A cég szerint a városi utak 80%-át meg lehet vele tenni csupán elektromos módban. Ennek köszönhetően egy hagyományos városi autóhoz képest 40%-kal csökken a fogyasztás, 100 g alatt marad a kilométerenként kieresztett szén-dioxid mennyisége, és 70-75 km/h-t is képes elérni az autó.

Az akkumulátor mellett a modellek teljesítményében is van különbség, a Clio 140, a Captur 160 lóerős. A Renault nem jelentette ki, de valószínűleg a villanymotorok közötti különbségből adódik ez. Emellett mindketten apró külső változásokon is átmentek, hogy meg lehessen őket különböztetni hagyományos társaiktól. A Renault hibridjei közé hamarosan érkezik a Megane E-Tech hálózatról tölthető hibrid is. 2022-ig a gyártó 8 új villanyautóval, illetve 12 hibriddel (enyhe, és hálózatról tölthető) szeretné frissíteni kínálatát.