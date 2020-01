Tavaly a Motorsport Network a motorsporttal kapcsolatos jegyek forgalmazását is hozzáadta az izgalmas portfóliójához, amely szurkolók tízezreinek segített abban, hogy a helyszínen tekinthessék meg a versenyeket.

A Motorsport Live 6 országban volt jelen, és olyan sorozatok eseményeire kínált jegyeket, mint a Forma-1, a MotoGP, a WEC, emellett a kínálat része volt a Le Mans-i 24 órás verseny és az Isle of Man TT is. Végül, de nem utolsósorban szurkolói központú eseményekre is lehetett a Motorsport Network égisze alatt jegyet kapni, mint az Orange Fan Villages, a BePart of McLaren és a BePart of Alfa Romeo.

A Motorsport Tickets terveink szerint gyorsan növekedni fog, és 4 új nyelven fog megjelenni, amellyel további 8 országot fedhet le, hogy még átfogóbb motorsport-élményt nyújtson. Az év későbbi részében egy teljesen új weboldal is meg fog jelenni, amely a szurkolókat helyezi középpontba.

James Allen, a Motorsport Network elnöke így nyilatkozott: „Örülök, hogy bejelenthetem az új nevet, és arra fogunk fókuszálni, hogy iparágvezető megoldást nyújtsunk a jegyek terén, és még jobbá tegyük az 5 csillagos szolgáltatásunkat.”

„A Motorsport Network egyesült erővel nyújt egyedülálló motorsport-élményeket. Jegyek és utazási lehetőségek széles körét fogjuk nyújtani és olyan egyedi lehetőségeket, mint a szurkolói faluk, kempingek, lelátók és versenyzői megjelenések.”