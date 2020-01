Ahogyan megígérte múlt héten, Carlos Ghosn 14 hónap után a sajtó képviselői elé állt, hogy a saját verzióját is előadhassa az ellene sikkasztás miatt folyó eljárásban történteknek. A Japánból való kémfilmekbe illő szökése kellett ehhez, és bár egyelőre nem tudni, mi lesz a történet vége, Libanon már jelezte, nem tesznek eleget a Ghosn elleni nemzetközi letartóztatási parancsban foglaltaknak.

A Nissan egykori vezérigazgatója sajtótájékoztatóján tisztázni szerette volna, semmi értelme az ellene felhozott vádaknak: „Ezeknek a dolgoknak semmi alapja. Miért hosszabbították meg a nyomozást? Miért nem beszélhettem a sajtónak 14 hónapon át? Még a saját feleségemmel sem beszélhettem majdnem másfél évig.”

„Még ha igazak is lennének azok, amikkel vádolnak, egy olyan demokratikus országot sem ismerek, ahol emiatt börtönbe kellene vonulnia bárkinek.” – mondta el Ghosn, aki szerint a Nissan pánikszerűen varrta az ő nyakába a bűnbak szerepét: „17 éven át példakép voltam Japánban, aztán jön ez!”

A sajtótájékoztatón a francia-libanoni-brazil állampolgárságú Ghosn dokumentumokat kivetítve, példákon keresztül próbálta elmagyarázni, miért neki van igaza, és arról is beszélt, egykori letartóztatása után napi nyolc órát töltött a kihallgató teremben, ügyvédje jelenléte nélkül, illetve arról is beszélt, hogy letartóztatása után olyan cellában tartották, ahova alig jutott napfény, és mindössze heti kétszer fürödhetett.

Ghosn emellett Japánból való szökését élete legnehezebb döntésének ítélte meg. „99,4%-os az elítélési arány, nem volt más választásom. Máskülönben egy japán cellában éltem volna le a hátralévő életemet.” Egy francia újságíró kérdésére, aki a Ghosn által említett dokumentumokat szerette volna maga is átnézni, a volt vezérigazgató elmondta, még számára is túlságosan zavaros a helyzet, de idővel mindenki minden kérdésre választ kap, és reméli, hogy „a megfelelő emberek is elkezdenek beszélni hamarosan.”