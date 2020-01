A következő téma vélhetően sokszor elő fog kerülni a jövőben: Az újabb és újabb villanyautók egyre gyorsabb töltési kapacitással rendelkeznek, márpedig ez egy kardinális kérdés azokkal a hagyományos autókkal szemben, melyeket öt perc alatt akár egy hétre is meg lehet tankolni.

A tavaly ősszel bemutatott Porsche Taycan a gyártó szerint maximum 270 kW-tal tölthető, ezzel szemben a jelenleg minden márka számára mérceként létező Tesla Model 3-je 250, a Model S pedig csupán 200 kW-tal. Ez alapján akár ki is jelenthetnénk, hogy a Taycan az, amelyet gyorsabban lehet feltölteni, de nem ilyen egyszerű a helyzet.

Fontos információ még, hogy a Porsche dolgozik azon, hogy ezt a számot 350 kW-ra növelje, de a Tesla is folyamatosan fejleszti autóit, nem csak az asztalnál, hanem hálózaton belüli szoftverfrissítésekkel is. No de hol tart a folyamat most?

Valójában nem csak az számít, hogy mekkora töltőt lehet a gépre csatlakoztatni, ahogy a tesztek mutatják, az akkumulátorkapacitásnak is komoly szerepe van ebben, márpedig a Model S ebben jóval felülmúlja a Taycant (600 km a Porsche 323-ához képest).

A legfőbb kérdés az, hogy egy, a Porsshe Taycanhoz hasonló sportkocsinak feltétlenül hatékonynak kell-e lennie, hiszen a benzines sportkocsik nem szoktak ezzel dicsekedni. A Cleanerwatt ezeket a tényezőket veszi latba a fenti videóban, hogy aztán egy rakás adatot ránk zúdítva elmagyarázza, melyik kocsi teljesít jobban a töltőállomáson

.