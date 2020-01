A Nissan legjobban teljesítő európai modelljei, a Micra, a Qashqai és az X-Trail módosított designnal és frissített kiegészítőkkel is kaphatóak az N-Tec specifikációjú kiadás keretei között.

A januártól limitált kiadásban elérhető sorozatok exkluzív fekete külső elemekkel, illetve a Nissan Intelligent Mobility által fejlesztett vezetési segédletekkel vannak felszerelkezve.

A 19 colos fekete alufelniken, és sötétített fényszórókkal közlekedő Qashqai belterére is prémium anyagokat kapott, plusz egy Android Autóval és Apple Carplayjel is kérhető infotainment rendszert, a ProPilot fél-önvezető szoftvert, és egy parkolási segédletet.

Az öt- és hétülésesként, illetve két-, és négykerékmeghajtással is elérhető X-Trail N-Tec króm hűtőrácsokat, fekete visszapillantót és tetősíneket, illetve 18 colos fekete alufelniket kapott. A metálfényezés is alapfelszereltség, a Nissan Safety Shield, illetve a ProPilot rendszerek azonban csak az automata váltóval rendelkező verziókban érhetőek el.

A kis és közepes SUV-hez csatlakozik a Micra N-Tec kisautó is. Ugyanaz a feketés téma dominál itt is, mint nagytestvéreinél, 17 colos alufelnivel. A fent említett infotainment rendszert ő is megkapja majd, ahogy egy intelligens automata vészféket is. Az árakat a gyártó minden piacon külön lőtte be.

Galéria: Nissan N-Tec models