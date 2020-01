Aki túl gyorsan halad az autópályán, könnyedén megláthatja maga mögött a rendőrautók kék fényeit a visszapillantó tükörben. Így történt ez egy gyorshajtóval is a holland A16-os autópályán, Prinsenbeek közelében.

A rendőrök egy Audi A6 Avantban ültek az út mellett, amikor a gyorshajtó elhajtott mellettük. A sebességmérő pisztoly 209 km/h-t mutatott, úgyhogy természetesen a felügyelők utána is mentek.

Komolyan rá kellett taposniuk a gázra, legalábbis Twitteren közzétett posztjuk szerint 250 km/h-val kellett hajtaniuk, hogy másodszor is le tudják fényképezni. Egy közeli benzinkútnál le is állították, és meg is rendszabályozták.

Kiderült, hogy az autót egy 21 éves férfi vezette. A rendőrség helyben elvette tőle a jogosítványát, és addig nem is kapja vissza, amíg saját költségre el nem végez egy tanfolyamot a helyes közúti viselkedésről.

A rendőrség közleménye szerint úgy négy hónapra mondhat búcsút a sofőr jogsijának. Emellett pedig még a gyorshajtásért is kap egy bírságot, amit a tanfolyam 1170 eurós tandíja mellett kell kifizetnie.