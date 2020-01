Az Idei CES autóipari szempontból egyértelműen a vezetéstámogató és önvezető rendszerek köré épül, a Sony pedig úgy érezte, helyük van ebben a szegmensben, ezért bemutatták első elektromos tanulmányukat, amit persze minden jóval telepakoltak.

A Vision-S ugyanis nem kevesebb mint 33 szenzort vonultat fel, melyek között számos kamera, LiDAR rendszer és a már jól megszokott radar is helyet helyek kapott. A felsorolt rendszerek feladata, hogy érzékeljék az autón kívüli történéseket, így a gyalogosok mozgását és a különböző tárgyakat is.

A Sony állítása szerint nem rugaszkodtak el a valóságtól, ezt jelzi az is, hogy az önvezető rendszert saját értékelésük szerint is mindössze 2-es szintüre lőtték be.

A Sony Vision-S az utasatérben sem hagy kétséget afelől, hogy egy tech-központú autóról van szó, hiszen az első ülések fejtámlái mögött elhelyezett nagy méretű infotainment kijelzők, a műszerfalon végigfutó panoráma érintőképernyő és a külső visszapillantókat helyettesítő kamerák képét közvetítő megjelenítő jelenléte is erről árulkodik.

Mivel a japán gyártó az audioiparban is érdekelt, nem meglepő, hogy bekerült az autóba a "360 Reality Audio" névre keresztelt hangrendszer, mely az autóban tartózkodó összes utasnak tökéletes térhatást nyújt. Ennek elérése érdekében egyes hangszórók akár az ülésekben is helyet kaphatnak.

A Sony ügyvezetője, Kenichiro Yoshida elmondása szerint a Vision-S egy új tervezésű, elektromos autók számára készült platformra került megépítésre, melynek legyártását a hírek szerint a Magna vállalta magára. Bárhogy is legyen, a Vision-S mozgatásáról egy 200 kW teljesítményű villanymotor gondoskodik, ami 4.8 másodperces 0-100-as sprintet és 239 km/órás végsebességet tesz lehetővé.

Fontos megemlíteni, hogy a Sony nem teljesen egyedül alkotta meg a modellt, annak elkészítésében ugyanis a Bosch, a Continental, az NVIDIA és a Qualcomm is szerepet vállalt.