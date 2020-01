Egy 5,2-literes, 760 lóerős V8-assal az új Mustang Shelby GT500-as elég gyorsnak mondható. Elnyújtott várakozás, és a Ford PR-részlege által keltett hatalmas hullámok után a kocsik elkezdtek jogos tulajdonosaikhoz szállingózni, így lassan megtudjuk, hogy viselkedik a lószörny a valóságban. Na, nem mintha a gyártók meglépnék, hogy túlzó számadatokat közöljenek előre az autóról, és javított teljesítményű példányokat küldjenek a médiának, ilyen sosem fordult még elő. Ugyan már.

A GT500 esetében a felhajtás jogosnak látszik. A tesztpadon a lecsupaszított darabok már jól szerepeltek, és sokan a Ford által belőtt 10,5 mp körüli negyedmérföldes időt is meg tudták javítani. A REVan Evan nevű youtuber által feltöltött klip ezt jól bemutatja, bár ez egy 945 lóerőre tuningolt változat, azaz elég messze van az alapfelszereltségtől.

A videó szerint a Shelby a 10 mp-es álomhatárt is áttörte a négyszáz méteres távon. Ezt az állítást nem igazán tudjuk megerősíteni, de nem is ez a lényeg. Egy rakás módosítással, életében először egy hasonló eseményen 9,93 mp-es időt futott negyed mérföldön a GT500, 200 km/h-s csúcsebességgel – ez egy versenyautótól is megsüvegelendő.

Persze sokan kételkedhetnek, hogy ez amúgy elég lassú, és például egy Dodge Challenger SRT Demonnal összevetve ez igaz is lenne, de van egy nagy különbség: A Ford szerint a Shelby a kanyarokban is megállja a helyét, míg a Challenger lágyabb felfüggesztése egyértelműen inkább az egyenesekben segít.

Összességében ez azt jelenti, hogy jobb elrugaszkodással akár 9,5 környéki időt is el tudna érni a kocsi, más kérdés azonban, hogy felfüggesztése bírná-e ezt módosítások nélkül. Vélhetően a videó készítői is tisztában vannak ezzel, mi kíváncsiak lennénk, hogy az esetleges babrálásokkal milyen kilövésekre lenne képes a darab.

Galéria: 9-Second 2020 Shelby GT500