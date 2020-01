2020 elérkezett, azaz már csak pár hónapot kell várnunk a felújított S-osztályú Mercedesre. A márka nem is várt sokat azzal, hogy munkába álljon, egyik tesztpilótájuk már be is ült a W223-as volánja mögé. A walkoARTvideos videózta le elődje, illetve egy CLS társaságában a gyártásra kerülő, panorámatetővel ellátott darabot.

Bár a prototípuson rengeteg álca van, egy jelentős különbséget mégis fel lehet fedezni a jelenleg futó modellel szemben. A kipattinthatós kilincsekről beszélünk, melyek használaton kívül nem törik meg az autó oldalát. Az alakja a luxusautónak nem változik majd, aki radikális újításokat szeretne, azoknak ajánljuk az elektromos EQS-t.

Belül jobban felforgatja majd a dolgokat a Mercedes, teljesen máshogy fog itt kinézni az új S-osztály. A gombok nagy részétől megszabadul majd a márka, ezek funkcióit egy nagy központi érintőképernyős konzolba sűrítik, ahogy a Tesla tette a Model S-nél.

Az autó szíve körüli információkat homály fedi, de annyit már elárult november végén Ola Källenius elnök, hogy a V12-es erőforrástól nem kell érzékeny búcsút vennünk. Várhatóan viszont csak a Maybach S-osztálya kapja majd meg, mivel az AMG S65-öt a Final Editionnel kivezetik a piacról.

Az új modellről az elkövetkező hónapokban hinti majd el az infómorzsákat a Mercedes, 2020 közepe-vége felé pedig a bemutató is megeshet. Mi az októberi Párizsi Autószalonra fogadnánk, ha kellene, hacsak, tekintve, milyen fontos típusa ez a gyártónak, meg nem szervezik a saját kis babazsúrjukat. Végül még annyi, hogy az új S-osztály csupán hosszú tengelytávval (a nagyon hosszú Maybach limuzint nem számítva) lesz majd elérhető, Coupe és Cabriolet variáns nélkül, ezeket az SL, és az AMG GT következő generációja váltja majd fel.