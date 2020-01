Nemrég adták át a 67-es út legújabb, Kaposfüred és Látrány között húzódó szakaszát a forgalomnak. A főút különlegessége, hogy egy szakaszon némi zajkeltő bordázat segítségével az elhaladó autók a Republic 67-es út című slágerének kezdőtémáját játsszák.

A megoldás mindenképpen érdekes, és egyedi, azonban nem mindenki lelkesedik érte, legalábbis a környező falvak lakói pár hónap után nemtetszésüknek adtak hangot, legalábbis ezt mondta el a Somogy Online-nak Jáger Róbert, a közeli Mernye polgármestere.

Jáger arról beszélt, hogy nyári időszakokban, amikor mindenkinek nyitva van az ablaka, elviselhetetlen lesz, két utca lakói már háborognak a zene miatt, és egyelőre semmilyen megoldás - például egy zajvédő fal - sincs kilátásban.

Az RTL Klubnak egy helybéli lakos arról beszélt, hogy őt annyira nem is zavarná a dolog, de mivel távolból hallatszik oda a dal, teljesen eltorzulva szól, és ez fokozottan romlik, amennyiben egyszerre többen haladnak a zajkeltő bordákon.

Somogygesztiben is arról nyilatkoztak a Somogy Online riporterének, hogy főleg éjszaka simán lehet hallani a házban is az akár csengőhangnak is beillő szólamokat, és ironikusan megjegyezték, annak örülnek, hogy meg tudják különböztetni, mikor halad el autó, és mikor kamion az érintett szakaszon.

Forrás: Youtube via sonline.hu