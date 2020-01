A 2020-as évre a 7-es sorozatú BMW-k frissítésen mentek át. Az új változat nagyobb hűtőrácsot, hálózatról tölthető hibrid technológiát kapott, és bár alig kezdődött el az árusítása, a következő generáció fejlesztése már javában tart.

Két prototípust is sikerült elcsípni egy tréleren, az egyik hagyományos benzines, míg a másik, „hibrid tesztjármű” matricával ellátott darab egy környezetbarátabb modell lehet. Alapjuk a jelenleg forgalomban lévő hetes, ám a letakart részek sugallhatják, hol találhatóak majd újdonságok.

Elől például a lámpák vannak álcázva, ez sokszor így van azonban tesztmodellek esetén. Ettől persze még simán lehet, hogy átszabták a fényszórókat, csakúgy, mint hátul, mivel a hátsó lámpákat is matrica fedi.

Az utastér a jelenlegi változattal egyezik, ám a középső konzolt eltakarták, tehát várhatóan új infotainment rendszert kapunk. Motortéren is nagy változások készülnek, a jelenlegi kínálatból kikerülhet a 6.6-literes, V12-es biturbós motor, amely az M760i-t hajtja, és 600 lóerőre képes, legalábbis Markus Flasch, a BMW M részlegének vezetője nyilatkozta nemrég, hogy „nem hiszi, hogy a közeljövőben lesz 12 hengeres BMW modell”.

Más kémfotók arra is engednek következtetni, hogy a BMW egy teljesen elektromos 7-es BMW-n is dolgozhat, i7 néven, a Mercedes EQS ellenében. A jelenlegi generáció 2022-ben futhat majd ki, így a következő 2022-ben, vagy 2023-ban mutatkozhat be.

Galéria: Next-Gen BMW 7 Series Test Mule Spy Photos