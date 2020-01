Az ólban hagyott autók egyre gyakrabban kerülnek elő, mivel a tulajdonosok egyre több autót tesznek el „befőttnek”, hogy valakik rájuk bukkanjanak évtizedek múlva. Általában eleve azzal a céllal teszik őket félre, hogy egy gyűjtőnek jó pénzért eladják, esetleg egy elhunyt családtagé volt, és nem tudták, mihez kezdjenek vele. Akárhogy is, rengeteg különféle autó hever elhagyatottan egyes fészerekben.

Egy apa-fia duó botlott ebbe a klasszikusba, és úgy döntöttek, ideje felébreszteni hosszú téli álmából. A Delorean ismeretlen okokból lett eltéve, de 32 év után, most ismét napfényt láthat. Három évtized pora alatt az autó teljesen eredeti állapotában maradt meg, a tulajdonos szerint leállítása előtt 50-70 ezer km-t tett meg. A zár nem működött, így 32 éve először befogósatuval kellett az autót kinyitni.

Miután először megnézték az érintetlen kocsit, egy hét múlva visszajöttek egy trélerrel, hogy harmadik Deloreanjüket új otthonába szállítsák. A mentés napján esett, így a természet az első kocsimosást is megadta, ami rá is fért 32 év porosodás után.

A DeLoreant a John DeLorean által alapított DMC Delorean építette. Külön típusneve nincs, mivel ez volt az egyetlen autójuk. A Vissza a Jövőbe sorozatnak köszönhetően az autó hamar ikonikussá vált. Kilencezer darab készült belőle gyártása 1982-es megszűnéséig, ebből 6500 még 2007-ben is forgalomban volt.

Galéria: This DeLorean Barn Find Finally Sees The Lights After 32 Years