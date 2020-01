Az Aston Martin és a Gentex a január 7., és 11. között megrendezésre kerülő CES-en mutatja be új, digitális visszapillantó tükrét, mely három kamera képét mutatja egyszerre. A jövőbeli modelleikbe érkező rendszer jelenleg prototípusként egy DBS Superleggerában található meg.

A hibrid kamerarendszernek nevezett eszköz egy, a tetőre, illetve két, az oldalsó tükrökbe szerelt kamerát rejt, ezek a képeiket a digitális visszapillantóra küldik, így biztosítva nagy térlátást a sofőrnek.

Bár néhány modell már alkalmaz digitális oldalsó tükröket, a DBS Superleggerán a kamerák a hagyományos tükör mellett, vagyis annak belsejében található meg. A Gentex technológiai igazgatója, Neil Boehm szerint „egy hibrid megoldás a legátfogóbb, és legpraktikusabb, mivel minden gyártó, sofőr, biztonsági szakértő, és globális szabály számára megfelel.”

Ezzel nehéz vitatkozni, tekintve, hogy pl. az Audi e-tron csak néhány országban lesz elérhető a digitális visszapillantókkal, az Egyesült Államokban például nem, mivel nem felelt meg a biztonsági előírásoknak. Ez bonyolítja a modell gyártását, nem is beszélve a pénzügyekről.

Amellett, hogy többféle szabályzatnak megfelel, a Gentex szerint a hagyományos tükrök segítségével mindig látjuk, ki van mögöttünk, még ha a kamerák csődöt mondanak, vagy befagynak is. Azt is elmondták, hogy digitális visszapillantójuk LCD kijelzőként, vagy önsötétítő tükörként is működhet.

Galéria: Aston Martin Gentex Camera Monitoring System