A Toyota az új GR Supra egy újabb versenyautó-változatának a tesztjét kezdte meg, ezúttal a japán GT300 sorozatba. Ez a darab azért külön érdekes, mert egy V8-as dübörög benne.

Ahogy azt eddig is tudtuk, a közúti forgalomra is alkalmas Supra a BMW-től kölcsönzött 3.0-literes, hathengeres, 335 lóerős turbómotort tudhatja magában. Ez viszont a Supra GT500-ban átadta helyét egy négyhengeres darabnak, és a GT300-ba sem került be.

Azonban a GT300 szabályai megengedik a gyártóknak, hogy saját, külön a sorozatba szánt erőforrásaikat megépítsék, és a lenti videón látott prototípus alapján ezt a lehetőséget a gyártó arra használta ki, hogy egy igen jól hangzó V8-ast fejlesszen ki.

Egyelőre minden tulajdonsága ismeretlen az új motornak, de valószínűleg nem a Lexus utcai autóiban is megtalálható V8-asáról beszélünk. Ennek ellenére a Lexus RC F GT3-at hajtó 5.4-literes V8-ashoz hasonló lehet. Akárhogy is, egyszerűen brutálisan hangzik, és jól illik a leültetett, szélesített Suprához, amit látunk.

Bár nyilvánvalóan boldogan fejleszt a Toyota Supra versenyautókat, amikben nem az utcai verzióban lévő motor van benne, esélytelen, hogy az itt látható verziót ezzel a motorral ügyfeleiknek eladják. Egy komolyabb teljesítményű variáns nem elképzelhetetlen azonban, sőt, a gyártó nemrég beszélt is arról, hogy szívesen használnák a BMW M3-ban és M4-ben elérhető 3.0-literes, hathengeres biturbóját a jövőben.