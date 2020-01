Akármennyire is úttörő volt – és még ma is az – a maga idejében, a Tesla a Model S 2012-es bemutatójától nagyon messzire jutott, technológia, de design terén is. Éppen ideje lenne tehát felfrissíteni a fő modelljüket, akár ez alapján a független terv alapján is.

A modellt a Behance-en osztotta meg Emre Husmen, aki ezek szerint szintén úgy gondolja, hogy illene némi újítást hozni a jelenlegi Model S életébe, akár némi extra adrenalin segítségével.

Persze nem arról van szó, hogy a jelenlegi külső rosszul néz ki, távolról sem. De eléggé tompa, és túlságosan visszafogott, még a 2016-os ráncfelvarrás után is, ahol a múltévá tették a kamu hűtőrácsokat.

Husmen terve ehhez képest modernebb és agresszívabb is, ahogy ezt egy, a Model S képességeivel megáldott modelltől el is várná az ember. Elvégre nem kéne minden autónak, ami 2,4 mp alatt gyorsul százra, úgy is kinéznie?

Ha valaki ránézne ezekre a képekre, és azt mondaná, ez inkább Fisker, mint Tesla, 2007-ben Elon Musk cége még Fiskerrel dolgozott a Model S kezdeti dizájnján. Azóta azonban a tervezés elég messze jutott, ahogy a Tesla is, így előbb, vagy utóbb muszáj lesz felújítani a Model S-t, és ha már így tesznek, inkább valami ilyesmi legyen a végeredmény, mint egy Tesla Cybertruck.