Egy orosz tervezőcég, a Modern House szabadította a világra a Cyberhouse-t, amely egy, a készítők szerint atom, és zombibiztos lakhely, amelybe még egy külön lift is van az ember Cybertruckjának, ami a fő inspiráció volt.

Bár a mérnökök csak hobbiból tervezték meg a házat, így is kaptak már rá egy megrendelést, úgyhogy könnyen lehet, hogy a valóságban is megcsodálhatjuk ezt az amúgy elég szemrevaló lakhelyet.

A Tesla legújabb modellje alapján formázott Cyberhouse, melyet szentpétervári készítői egy többszintes bunkernek írnak le, 300 négyzetméteres, erősített betonból, és acélból épül, és 6-7 ember befogadására alkalmas.

A falak mellett – mivel a tervezők egy esetleges zombiapokalipszis bekövetkeztére is gondoltak – az ablakok is páncélozottak, a redőny fémből van, és hogy ne jusson be semmi váratlan, a bejárati ajtók mögé légzsilipeket álmodtak. Saját számításaik szerint egy hasonló épület felhúzása 825 ezer dollárba (kb. 236 millió forintba) kerülhetne.

Galéria: Tesla Cyberhouse