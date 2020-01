A Nissan volt főnöke, Carlos Ghosn január 8-án először tart sajtótájékoztatót, mióta megszökött Japánból, ahol óvadék ellenében szabadlábon várta a sikkasztás miatt ellene zajló per ítéletét. Ghosn december vége óta Libanon fővárosában, Bejrútban tartózkodik, miután egy gregorián zenekar egyik hangszerének tokjában elhagyta az országot. Ügyvédei a sajtótájékoztató időpontján túl sokat nem árultak el, de a volt vezérigazgató várhatóan tisztázni próbálja majd a nevét.

Ghosnt még 2018 novemberében tartóztatták le Japánban a Nissan elnökeként elkövetett bűncselekmények miatt, amelyek között a cégtulajdon nem megfelelő felhasználása, a saját bevételéről való jelentés meghamisítása, illetve a személyes pénzügyi veszteségeinek a Nissanra való átterhelése szerepel.

108, őrizetben töltött nap után tette le az óvadékot, ám továbbra is szigorú feltételekkel, például az ország elhagyásának tilalmával maradhatott szabadlábon. A pere 2020 áprilisában kezdődött volna. Japánban folyamatos megfigyelés alatt tartották, telefon, és Internet-használatát korlátozták, három útlevelét (francia, brazil és libanoni) japán ügyvédje őrzi.

Az MTV nevű libanoni hírcsatorna szerint a Nissan volt elnöke egy gregorián zenekar, és pár egykori különleges egységben szolgáló katona segítségével szökött meg. A televízió szerint a zenészek egy koncertet adtak Ghosn házában, melynek végén a kb. 165-170 centis francia egy nagyobb tokba, vélhetően egy nagybőgőébe bújt. Innen egy kisebb helyi reptérre vitték, ahol egy magángép várta, és elvitte Libanonba.

Ghosn felesége, Carole ezeket a híreszteléseket tagadta, bár arról nem beszélt, akkor mégis hogyan szökött meg a férje. Több klasszikus zenei szakértő is megkérdőjelezte a beszámoló hitelességét, arról beszélve, hogy a gregorián zenekarok ritkán lépnek fel hangszerekkel.

Bejrútba érkezve a 65 éves volt Nissan-vezér közleményt adott ki, melyben elmondta, „nem az igazság, hanem az igazságtalanság, és egy politikai játszma elől menekült”, azzal támadta a japán igazságügyi rendszert, hogy előre eldöntötték, hogy bűnös, és nemzetközi szerződéseket megszegve alapvető emberi jogoktól fosztották meg őt. Azzal fejezte be a közleményt, hogy „most már szabadon kommunikálhat a sajtóval, és jövő héttől így is fog tenni.”

Ghosn egyik japán ügyvédje, Junichiro Hironaka helyi újságíróknak elmondta, nem tudtak a vádlott tervéről, és továbbra is náluk vannak az útlevelei: „Elmondtuk az ügyészségnek, hogy a mi kezünk is meg van kötve. Ha valóban elhagyta az országot, akkor megsértette az óvadék feltételeit. Nem is tudom, hogy egyáltalán kapcsolatba tudunk-e vele lépni.” – tette hozzá.

A libanoni külügyminisztérium egyik alkalmazottja elmondta a Reuters kérdésére: Ghosn törvényes módon, francia útlevelével és libanoni személyi igazolványával lépett be az ország területére, bár azokat az értesüléseket, hogy az ország miniszterelnöke személyesen fogadta volna őt, cáfolta.

A Japan Times mindeközben arról írt, a tokiói kerületi ügyészség nem változtatott az óvadék feltételein, így engedély nélkül hagyhatta el Ghosn az országot. További források szerint a japán bevándorlási hivatalnak nincs feljegyzése a távozásról. A Braziliában született vezető szülei libanoniak, és ott is éltek hatéves korától egészen addig, amíg el nem ment egy párizsi egyetemre. Libanonnak nincs kiadatási szerződése Japánnal.

