A Tesla piacra lépésekor még csak nagyon kevés olyan gyártó volt a piacon, amely azt mondta, hogy lát fantáziát az elektromos autókban, azóta azonban rengeteg dolog történt, ami a gondolkodásmódot is megváltoztatta.

A Volkswagen dízelbotránya például egy jelentős lökés volt a környezettudatos autógyártás és autóvásárlás irányába, aminek hatására egyre több gyártó jelentette be, hogy elkészíti első hibrid modelljét, amit nem sokkal később több esetben a tisztán elektromos-hajtású változat követett.

Ma már ott tartunk, hogy a kezdetben még erről hallani sem akaró Ferrari sem zárja ki a teljes egészében akkumulátor-hajtású sportautó elkészítését, és hozzájuk csatlakozik most a Bentley is, amelynek vezetője, Adrian Hallmark elmondta, a brit gyártó 2025-ben első ilyen modelljét már piacra is dobja.

Azt jelen pillanatban még nem tudni, hogy milyen lesz az első tisztán elektromos-hajtású modelljük, ám azt biztosra vehetjük, hogy az Audi és a Porsche által kifejlesztett PPE platformra kerül megépítésre.

Amennyiben a híreknek és elképzeléseknek hinni lehet, az első elektromos Bentley indukciós gyorstöltő-technológiával és 500 kilométer körüli hatótávolsággal érkezik. Amennyiben a technológia fejlettsége eléri a kívánt szintet, úgy az sem kizárt, hogy a luxusautóba már szilárdtest akkumulátorokat pakol majd a vállalat.