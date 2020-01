A Volkswagen immár hivatalosan is lezárt egy fejezetet a történetében, ugyanis december 31-én elengedte kezét a Beetle névnek, amivel az is biztossá vált, hogy a legendás típus végleg befejezte pályafutását.

Ezen alkalomból egy rövidfilmet is készített a vállalat, mely ötletesen "Az utolsó mérföld" címet kapta. A film egy Beetle-rajongó életét követi végig kisgyermekkortól egészen az öregkorig, ám mindemellett arra is figyeltek, hogy olyan popkulturális utalások is legyenek benne, mint Andy Warhol cameója, vagy épp Kevin Bacon karaktere a Gumilábból.

A gyártó közlése szerint a film néhány korábbi marketingkampányukra is utalást tesz, vagyis a típus mellett a népszerűvé válás elengedhetetlen kellékeit is felvonultatja.

"A Beetle az egyik legkönnyebben felismerhető modell az autóipar történetében", mondta Saad Chehab, a Volkswagen marketingrészlegének alelnöke. "Noha úgy döntöttünk, hogy a filmben a klasszikus Beetle-t szerepeltetjük, más kampányokban a további verziókról sem feledkeztünk meg, a Times Squere-en például az utolsó két generáció kapta a főszerepet."

"Büszkék vagyunk a múltunkra, azonban mostantól már a jövőre koncentrálunk, ami esetünkben a nagy hatótávolságú elektromos autókat és az új-generációs Atlas Cross Sportot jelenti első körben", zárta nyilatkozatát a vezető.

A Volkswagen hamarosan újabb marketingkampányba kezd, melynek keretében óriásplakátokon tűnnek majd fel az új dizájnnyelvezet olyan elemei, mint például a megújult, minimalista külsőt öltő logó.