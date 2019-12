Az elmúlt években Misha Caroudin szinte minden napját a Nürburgring Nordschleifén töltötte. Olyan jól ismeri a pályát, hogy egyszer bekötött szemmel navigált rajta végig egy másik sofőrt. Hogy megmutassa, mennyire szereti ezt a helyet, Misha beültette maga mellé nagymamáját egy körre egy Audi R8-ba.

Konkrétan az Audi R8 V10-es lett a nyerő autó, ami tökéletes választás, ha valaki 300 km/h-val akarja furikázni a nagyit egy versenypályán. A 600 lóerős autó akár percenkénti 8500-as fordulatszámra is felpöröghet, 330 km/h-s végsebességével pedig sokak életének leggyorsabb élménye lehet benne ülni.

Emellett azért is alkalmas választás, mivel a tágas beltérbe könnyű bejutni, ami mondjuk az R8-as lamborghinis unokatestvéreiről nem mondható el. Attól, hogy itt a luxus felé dől a mérleg, nem jelenti azt, hogy ez az Audi nincs ott a leghangosabb sportkocsik között.

Akármilyen autóban is üljön, Misha mindegyikben tökéletes köröket fut, de mivel évek óta vezet itt, ez nem is meglepő, rengeteg tapasztalata van. Aki tud angolul, és érdeklik a Zöld Pokol trükkjei, nézzen körül a csatornáján, rengeteg oktatóvideó van rajta, külön kanyarokra, és a pálya ügyes-bajos apróságaira összpontosító videókat is készített.

Mamája pedig a tökéletes utas a Ringen. Hiába a nyaktörő tempó, csendben élvezi, ahogy unokája a vezetésre koncentrálva repeszt, nem sokan tudnánk ilyen helyzetben higgadtak maradni, szóval acélidegekről tesz tanúbizonyságot a hölgy.