A Mercedes-Benz enyhén szólva sem úttörő az elektromos autók terén, tekintve, hogy a Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC az egyetlen ilyen darabjuk. A 400 lóerős prémium crossover azonban a luxust a hatékonyság elé helyezi. A gyártó mégis szeretne komoly erővé válni a villanyautók piacán, ezért 2022-re már 10 hasonló modellt szeretnének kínálatukban tudni.

Az is kiderült, hogyan szeretne előnyt faragni hátrányából riválisaival szemben a márka. Az IBM Researchcsel karöltve forradalmian új akkumulátortechnológián dolgoznak. Az IBM közleményében arról beszélt, hogy ezek mindenben jobban teljesítenek még a legjobb lítiumionos celláknál is: olcsóbbak, gyorsabban tölthetőek, nagyobb erősűrűséggel rendelkeznek, és hatékonyabbak is.

Hogy mi a titok? Az IBM a hagyományos akkumulátorokban található kobaltot, nikkelt és egyéb nehézfémeket tengervízből kinyert anyagokkal helyettesíti. Ezzel a megoldással a nehézfémek, elsősorban a kobalt bányászata és használata által keltett környezetvédelmi aggályokat lehet csitítani, de a kitermelés költségét is erősen csökkenthetik.

Fontos megjegyezni, hogy mivel bár az új akkuk erősűrűsége nagyobb a régieknél, az energiasűrűsége nem, és mivel utóbbi felelős az autók hatótávjáért, ebből a szempontból nem lesz jelentős az előrelépés. Ezzel együtt is, a nagyobb erősűrűség lehetővé teszi, hogy gyorsabban tölthető legyen az új erőforrás a lítiumionosnál.

Bár még nem tudni, a Mercedes-Benz mikortól kezdi az IBM technológiáját autóiba telepíteni, olcsóbb gyártási költségeivel és gyorsabb töltési idejével adhat a cégnek egy löketet, míg az ipar nagy része a szilárd elektrolitos erőforrásokra vár.