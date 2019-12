A Ferrari SF90 Stradaléban egy 4,0-literes biturbós V8-as dolgozik együtt három villanymotorral, hogy együtt elérjék az 1000 lóerőt. A márka szerint 2,5 mp kell neki a 100 km/h eléréséhez, és 339 km/h-ig meg sem áll. A cég szerint következő hiperautójuk 2022-ben jöhet, de már most jelezték, hogy az SF90-nél nem lesz erősebb.

A jelenlegi állás szerint közúti közlekedésre alkalmas autó nem lesz közelebb a Le Mans-ban versenyző hiperautókhoz, mint a Stradale, habár most valaki mégis megálmodta, hogy nézne ki a modell, ha valóban rajthoz állna a 24 órás futamon.

Az olasz tervező, Vito Possidente modellezte le, milyen aerodinamikai módosításokat kapna az SF90 a nagy futamra. Hátulra kapna egy „uszonyt” a kocsi, ami megállítaná a borulást is baleset esetén, de a felnikre is kerülne egy fedő. Az első és a hátsó diffúzorok is sokkal agresszívebbek lettek, nem ez az a látvány, amit sokan szívesen néznénk a visszapillantó tükörben.

A le mans-i hiperautó kategória egyébként újdonság a futamon, a 2020-2021-es WEC szezonnal debütál majd, egyelőre az Aston Martin és a Toyota részvétele biztos. A Peugeot-nak és a Glickenhausnak is van azonban terve a sorozatba való csatlakozásra, utóbbiak tulajdonosa, James Glickenhaus oda is szúrt a sorozattól távol maradó SF90 Stradalénak:

„A Ferrari azzal henceg, hogy az 1500 kilós hibridjük a Nürburgringen egy egész körig tud majd 950 lóerőn teljesíteni. Nos, a mi LMP1-re készülő 1100 kilós hibridünk 1000 lóerőn fog tudni teljesíteni Le Mans-ban, 24 órán keresztül.”