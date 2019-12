Még karácsonykor közöltünk le egy videót egy állítólagosan Tesla Model S által okozott hármas karambolról, amelyről akkor még meglehetősen homályos részletek voltak elérhetőek, szerencsére amerikai, elektromos autókkal foglalkozó testvéroldalunk, az InsideEVs ismét nyomozásba kezdett, és megosztották velünk az eredményeiket.

Első körben az derült ki, hogy az eset hol történt, a kommentelők viszonylag hamar megerősítették, hogy San Diego egyik problémás kereszteződése a helyszín, így ezt a kérdést viszonylag hamar pipálták is a kollégák.

A második kérdés, hogy valóban egy Tesla Model S okozta-e a balesetet. A San Diegói Rendőrfőkapitányság nem reagált az InsideEVs megkeresésére, viszont sikerült megtalálni a videó feltöltőjét, aki nem más, mint egy kaliforniai, Teslákra szakosodott autóbontó tulajdonosa.

Ő volt az, aki elmondta, valóban egy 2018-as évjáratú Tesla volt a ludas, amely még októberben tört össze, és még a hozzá tartozó USB-s adathordozó is a kocsira volt dugva, amikor megvásárolta. Ő beszélt arról is, hogy a felvétel alapján egyértelműnek tűnik, hogy az autópilóta be volt kapcsolva a baleset történtekor.

Ez azért érdekes, mert a Tesla ugyanabban a figyelmeztetésben, amelyben leírják, hogy a funkciót bekapcsolva is tartsuk a kezünket a kormányon, leírja azt is, hogy az autópilótát nem szabad városban használni - talán érdemes lenne elgondolkodni egy olyan rendszeren, amely blokkolja a üzemmódot az ilyen helyeken.