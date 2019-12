Amerikában sajnos megszokott jelenség, hogy benzines autók sofőrei szándékosan elfoglalják az elektromos töltők melletti helyeket, most egy Tesla-tulajdonos bosszút állt azzal, hogy elvontattatott egy Ford Mustangot. A Twitteren @dollarn9ne néven futó személy mikroblogjában bemutatta, hogy a kaliforniai Walnut Creek Tesla gyorstöltőjénél hatalmas sorok álltak, miközben a töltőknél két helyet is Fordok foglaltak el.

Ez elég illetlen dolog, és a felvételt készítő le is írja, hogy a Mustang tulajdonosát meg is kérte arra, hogy álljon arrébb az autójával. Normális ember ilyenkor eleve bocsánatot kérne, hogy odaállt, de a bejegyzés szerint a fordos még be is mutatott hősünknek.

Emiatt @dollarn9ne úgy döntött, értesíti a rendőröket, akik hamarosan meg is érkeztek. A beszámoló szerint mindkét autót elvontatták a helyszínről, a tulajdonosokat pedig egy busás büntetéssel „jutalmazták.”

Bár az ilyen helyzetek könnyen elkerülhetőek, a józan ész nem mindig kerekedik felül. A krónikás utólag megnézte, hogy a helyek egyértelműen elektromos autóknak voltak fenntartva. A rendőröknek egy, a másik oldalon álló Lexust is jelentettek, ám, mint kiderült, az nem kizárólag villanyautóknak fenntartott hely volt.

A jelenség mögött semmi logika nincs, de sajnos nem úgy néz ki, hogy a közeljövőben megoldódna. Ráadásul nem is korlátozódik az Egyesült Államokra, nemrég Horvátországban foglaltak el benzinkutakat villanyautósok azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a praktikára.