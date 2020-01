Bár a Porsche 917-es nem a le mans-i 24 órás verseny legsikeresebb darabjainak egyike, de annyi biztos, hogy borzasztóan jól nézett ki a legendás pálya egyeneseiben repesztve. A borzasztóan jó persze egyeseknek csak simán annyit jelentett, hogy borzasztó, mivel sokak számára annyira durván viselkedett a kocsi a kanyarokban, hogy inkább bele se ültek. A vad 917-est nem sokaknak sikerült megszelídíteni, de akiknek mégis, azoknak hatalmas örömet okozott.

Mint az első Porsche, amely Le Mans-ban nyerni tudott, a 917 örökre bebiztosította a helyét a gyártó történelmében, no és a motorsportok szerelmeseinek szívében világszerte. A 917-es hírnevének egy részét a három év alatt felvonultatott rengeteg menő festésnek is köszönhette, amelyeket a Porsche rangsorolt is, ezt mutatja be az alábbi videó.

#5: A Porsche 917-001 zöld fehér mintázata

A 917-est az 1969-es Genfi Autószalonon mutatta be a Porsche ebben a szemrevaló színösszeállításban, mindössze két nappal elkészülte után. 50 évvel később a darabot, hála a 3D-technológiának, most eredeti formájában nézhetjük meg újra.

#4: A 917/20-as, avagy „A rózsaszín disznó”

Rózsaszín mintájának köszönhetően ez az egyik legfelismerhetőbb 917-es, innen a becenév is. De miért disznó? Mert több, mint 20 cm-rel szélesebb, mint a gyári változat, és további aerodinamikailag fontos átalakításokon is átesett. A képen a vágást jelző csíkok mutatják, hol lett módosítva a modell.

#3:A Martini festést hordozó Porsche 917 „Long-Tail”

A Martini festést hordozó Porsche 917 „Long-Tail” a malachoz hasonlóan 1971-es, ekkor kapta meg a híres olasz ital színeit a kocsi. Egy évvel korábban a zöld-lila csíkos mintázat inkább egy motorhibában megtestesülő balszerencsét hozott a kocsinak Le Mans-ban, de az új festéssel sem sikerült célba érnie, még úgy sem, hogy ez lett az első autó, ami a pályán átlépte a 240 km/h-t.

#2: Porsche 917 Gulf Oil festéssel

A világoskék-narancs Porsche 917-est az ínyenceknek nem kell bemutatni, hiszen ez volt az, amely feltűnt Steve McQueen Le Mans című filmjében. Máig is ez a darab a 917-esek között az egyik legértékesebb.

#1: A vörös-fehér Porsche 917

A gyártó szerint ez a vörös-fehér festés a legkülönlegesebb a 917-esen a gyártó szerint, jó okkal. Ezzel a színösszetétellel szerezték meg első le mans-i győzelmüket 1970-ben. Érdekesség, hogy a mintázatot az osztrák zászló ihlette, ami nem annyira meglepő, tekintve, hogy a Porsche és a Piech család is onnan származik, sőt, a később a Volkswagent felvirágoztató, és idén elhunyt Ferdinand Piech volt az, aki a 917-est tervezte.