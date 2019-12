Tetszik, vagy sem, a Ford Mustang Mach-E mostanában nem fog háttérbe szorulni, addig biztos nem, amíg a Fordnak van ebbe beleszólása, márpedig rengeteg pénzt öltek a fejlesztésébe. A gyártó folyamatosan figyeli, hogy teljesít a modell a piacon, miközben egy kisebb változattal frissíthetik a felállást, melynek gyártásában a Volkswagen is közreműködhet.

Az Auto Express cikke szerint a Ford még november elején tárgyalt a németekkel arról, hogy használhatnák fel MEB jelű platformukat. Arról, hogy a VW hozzájárul az alváz Ford-villanyautókban való használatához, még nyáron egyeztek meg a felek, és most úgy tűnik, hogy a kisebb elektromos Mustang lehet az első „közös” munka. A kiadvány azt is megemlíti, hogy az MEB-n a szélvédő alapjai túlságosan elől vannak ahhoz, hogy az új darab nagyon hasonlítson egy hagyományos Mustangra.

A Ford európai főtervezője, Murat Gueler azt is elmondta a lapnak, hogy a kisebb változat máshogy fog kinézni, mint a Mach-E, ám továbbra is crossovernek számít majd. A kétajtós coupéra és kabrióra tehát még várnunk kell pár évet.

Amennyiben a Ford valóban végigviszi az elképzeléseit, az MEB megfelelő alapot adhat egy kisebb utcai terepjárónak, tekintve, hogy hátsó-, és összkerékmeghajtást is támogat, illetve többfajta akkumulátor is belefér, így akár egy 302 lóerős, 486 km-es hatótávval rendelkező változattal is számolhatunk.

Persze az egésznek csak akkor lesz létjogosultsága, ha a Mach-E jól teljesít értékesítése megindulásakor. Az első kiszállítások 2020 végén indulnak, de a legtöbb változat csak 2021-ben kerül a piacra, így egyelőre megközelítőleg sem tudni, mikor érkezhet a kisiskolás Mach-E. Bár a Ford folytatja a Volswagennel való megbeszéléseket, biztos, hogy évek kérdése lesz ez még.

Galéria: 2020 Ford Mustang Mach-E