Nyílt titok, hogy egyes gyártók, főleg a németek, kicsit túl szerények, amikor modelljeik számait kell reklámozni. Egy új, és releváns példa az Audi leggyorsabb és legerősebb SUV-je, az RS Q8. Az ingolstadtiak szerint a Lamborghini Urus olcsóbb alternatívája 3,8 mp alatt van százon, de valójában még ennél is gyorsabb két tizeddel.

A Motor1.commal többször is együttműködő Auditography örökíthette meg a Virtual Cockpitre szegezett kamerával a pillanatot. Az autó saját mérője 3,6 mp-et ír, de a beszerelt Vbox szerint pontosan 3,58 mp kellett a 100 km/h eléréséhez, ami akkor igazán elképesztő, ha figyelembe vesszük: sofőr nélkül 2315 kg-ot nyom a kocsi. A 200-at 11,71 mp alatt vette az RS Q8, míg a 400 m-es távot 11,85 alatt teljesítette, szintén remek teljesítmény egy ekkora járgánytól.

A spanyol Tenerifén forgatott videón a 4.0-literes V8-as biturbó morgását is megcsodálhatjuk, ez van két másik, szintén elég erős RS modellben is, az RS7 Sportbackben és az RS6 Avantban. A kék festéssel ebben az RS Q8-ban minden meglehet, amitől még az SUV-ket utálók szíve is meglágyul.

A lenti videón a Nürburgringen a leggyorsabb SUV címét elhódító példányt különleges festéssel, és a hátsó ülések helyén bukócsövekkel láthatjuk. Az autó azért tűnik hangosabbnak a szokásosnál, mert prototípus lévén nem volt benne az amúgy kötelező részecskeszűrő, így teljes mivoltában élvezhetjük a motor énekét.

Csak emlékeztetőül, az RS Q8 7:42.253 alatt ért végig a Zöld Poklon, amivel kicsivel több, mint hét másodpercet vert a Mercedes GLC 63 S kicsivel több, mint egy éve felállított rekordjára.

Galéria: 2020 Audi RS Q8 shot by Auditography