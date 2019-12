Bárcsak mindenki, aki videókat tölt fel a Youtube-ra, venné a fáradságot, hogy minden elérhető információt megosszon. Egy rövid, de lényegre törő leírás sok kérdezősködést megspórol az embernek. Például itt van az alábbi videó, amelyen egy autó áthajt a piroson, és megtör három másikat. A cím szerint egy Tesla Model S volt, de valóban ez a helyzet?

Ha igen – márpedig nagyon úgy néz ki, mint egy TeslaCam-felvétel – mégis miért okozna egy villanyautó egy ennyire béna balesetet? A sofőr, mintha észre se venné a piros lámpát, fékezés nélkül hajt a kereszteződésbe. Ez pedig újabb kérdést vet fel: a robotpilóta vezette az autót? Eléggé úgy tűnik. Megfigyelhető, hogy a kocsi nem fékez, amikor a többiek a látószögébe kerülnek. Balról próbálja őket megkerülni, holott ott még többen voltak. Bármilyen sofőr, még egy rossz is a fékre taposott volna.

Miután belemegy a fehér Honda Accordba, a Model S megy tovább, előbb egy Nissan Sentrát. majd egy kamiont is eltalál, mindkettő az elenkező irányba ment, mint a Tesla. Mellesleg arról sincs információ, hogy hol történt az eset.

Tulajdonképpen semmi más információ nem áll rendelkezésünkre, próbáltunk utánanézni az interneten, de nem találtunk olyan balesetet, amiben egy Model S, egy Honda Accord és egy Nissan Sentra lettek volna a résztvevők.

Örülünk, hogy semmi komoly sérülés nem történt, már az alapján, amit látunk, de még így is több kérdésünk van, mint válaszunk. Tényleg egy Model S fedélzeti kamerájából láttuk az eseményeket? Ha igen, a robotpilóta vezetett, vagy csak elaludt a sofőr? Mikor és hol történt mindez? Ha több információ derül ki, még jelentkezünk.

Galéria: What May Have Caused This Triple Accident Supposedly With A Model S?