A Ferrari lassan megkezdi a Purosangue névre keresztelt SUV gyártását, és most az az információ is napvilágot látott, hogy a modell alapjait a nemrég leleplezett Roma GT fogja majd adni.

A Ferrari marketingesei által csak FUV-ként (avagy Ferrari Utility Vehicleként) emlegetett Purosangue bemutatója még odébb van, 2021-ben, azt már tudjuk, hogy a Roma GT többkomponensű alváza lesz a kiindulópont, ahol a motor elől helyezkedik majd el.

A Ferrari technológiai igazgatója, Michael Lithers elmondta: „Nagy általánosságban véve kétfajta felépítésű autóink vannak, az egyiknek elől, a másiknak elől van a motorja. Ezek váltogatják egymást, jelenleg elsőmotorosból kell több, abból van a piacon kettő, és érkezik még kettő, a hátsómotorosokból van a piacon négy.”

Azt is megtudtuk, hogy ez az új, összkerék-meghajtásra épülő platform hat, nyolc és tizenkét hengeres motorokkal is kompatibilis. Persze nem valószínű, hogy a következő V12-est egy SUV kapná, és Enrico Gallier, a cég marketingigazgatója el is mondta, már dolgoznak következő hiperautójukon, ami 2022-t követően mutatkozhat majd be.

A Ferrari ügyvezető igazgatója pedig azt mondta el, hogy új termékük fejlesztésekor a könnyedséget, az irányíthatóságot és az aerodinamikát állítják majd a középpontba, így várhatóan a hibrid technológiát szintén nélkülöző Aston Martin Valkyriének lesz a riválisa.