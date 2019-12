Hát ez gyors volt. Nem sokkal azután, hogy elektromos autókkal foglalkozó amerikai testvérlapunk, az InsideEVs megjelentette a cikket múlt héten a Moszkva mellett lefilmezett Cybertruck utánzat, melyről mi is beszámoltunk, a kommentek között megjelent a megfejtés, miszerint valóban a „Pushka Garage” nevű Youtube-csatorna áll a modell mögött.

Sőt, kollégáinknak sikerült a csatorna egyik munkatársával, Arti Volival is beszélni, aki maga szintén kommentelt a cikk alá, bemutatva a csapatot, és elküldte az alábbi videót, amely a modell megépítéséről szól – de oroszul.

Ahogyan sejtettük, az orosz Cybertruck kicsit sem elektromos, de legalább jó olcsó volt. Voli elmondta, hogy az eredeti autóval, munkabérrel, anyagokkal együtt az átépítés mindössze 80 ezer rubelbe fájt nekik, ami kb. 400 ezer forint. Azt is megerősítette, hogy valóban egy VAZ 2109-es (vagy ahogy nálunk ismerik, egy Lada Samara) volt az eredeti modell.

Arról nem kaptunk információt, hogy milyen motor dübörög most benne (a videóban benne van, de az automata fordító nem sokat segít), de Voli megígérte, hogy hamarosan érkezik angol felirat hozzá, illetve, hogy komoly terveik vannak az átalakított darabbal, ám egyelőre nem spoilerezte el, hogy mit.

A rendszámtábla, amit még a múltkori, még csak egy Instagramos videót mutató cikkben láttunk, még a Ladától öröklődött. Természetesen az is kiderült, hogy teljesen illegális közúton közlekednie, szóval akár le is foglalhatta volna a rendőrség. Amennyiben valaki beszél oroszul, nyugodt szívvel ajánljuk, hogy nézze meg a fenti videót, vagy várjon egy ideig, míg az angol feliratok elkészülnek, vagy kérje egy orosz barátja segítségét.

