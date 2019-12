A baltával faragott Tesla Cybertrucknak remek aerodinamikája van, de van egy kis probléma: Kicsit nagyobb, mint az átlag amerikai garázs. Bár a pontos méretét a járműnek még nem tudni, Elon Musk már előre elmondta, hogy készek csökkenteni azon.

A Cybertruck nagyságát firtató történet egy internetes tanulmánnyal kezdődött: A Tesla Raj mögött álló videós jelentette ki először, hogy az autó nem fér el egy átlagos garázsban. Mivel már láthattuk a modellt élőben, egy Tesla Model X-szel tandemben haladni egy autópályán, meg lehet becsülni, kb. mekkora is.

Az Electrek arra is rámutatott, hogy a Cybertruck bemutatóján Elon Musk az autó előtt állt, nagyjából ugyanakkorák, azaz 190 cm-esek mindketten. Ez hasonló, mint a Ford F-250/350/450 módosításai, illetve 10 centivel magasabb, mint a Ford F-150.

Musk a lapnak azt nyilatkozta, hogy a légrugós felfüggesztést a legalacsonyabb fokra eresztve nem lesz magasabb autójuk az F-150-nél. Viszont a kocsi hosszával is lehet probléma. Musk szerint anélkül tudnák a pickup méreteit csökkenteni, hogy az a raktér kárára menne.

A Tesla első embere emellett egy kevésbé magas, kb. 185 centis pickup kifejlesztését sem zárta ki. Akárhogy is, a homályos információk ellenére is több, mint 200 ezer foglalás érkezett a Cybertruckra, bár mire a piacra dobják, nem ő lesz az egyetlen teljesen elektromos autó kategóriájában: A GM már készülődik a válasszal, ahogy a Rivian nevű startup is.