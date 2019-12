További infók szivárogtak ki a Toyota GR Yarisról, mivel a márka néhány médiumnak exkluzív tesztvezetési lehetőséget ajánlott fel a média néhány képviselőjének egy prototípusban. Az Autocar és az Evo sejtéseinek megfelelően a GR Yaris mind a 2021-es WRC-ben induló autó közúti változatát, mind egy R5 névre keresztelt versenyautót hitelesíttet majd.

Már a GR első kedvcsinálóitól kezdve lehetett tudni, hogy itt valami különleges készül. Bár a Toyota ferdehátúja nem sokban különbözik elsőre az utcai változattól, komoly változásokat eszközöltek a modellen, elsősorban az új, könnyebb aluminiumpanelek, melyek a súlyát csökkentik az autónak, érdemesek említésre.

Az alváz megépítésekor is a súlycsökkentés állt a középpontban, itt szénszálas anyagok dominálnak, de a felfüggesztés megbütykölése is része volt a munkának, hogy ne csak könnyebb, de merevebb, és aerodinamikusabb is legyen egyben. Már azt is tudjuk, hogy az erőforrás egy 1.6-literes háromhengeres benzines motor lesz, ami a súlyeloszlás miatt hátrébb lett helyezve, az egyik henger kihagyására a hagyományos négyhengeres felállásból a raliautó hitelesítése miatt volt szükség.

Naohiko Sato, a GR Yaris főtervezője szerint ez a világ legkönnyebb, és legerősebb 1.6-literes motorja. Hogy mennyire erős? Még mi sem tudjuk, de a gyártó 250 lóerő és 350 Nm nyomaték feletti számokat emleget. A mai trendekkel ellentétben a GR Yaris csupán manuális váltóval érhető el, az összkerékmeghajtás pedig a három módban három különböző arányban küldi a nyomatékot a tengelyekre.

Az új GR Yaris lesz az elmúlt húsz évben az első sportkocsi, amit a Toyota házon belül fejlesztett. A példányszám nem lesz olyan limitált, mint a Yaris GRMN esetében, de mindenről lehull a lepel a Tokiói Autószalonon január 10.-én, ahol hivatalosan bemutatkozik a járgány.

Galéria: Toyota GR Yaris proto