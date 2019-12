Láttunk már Cybertruck-másolatot kartonból, papírmaséból, távirányítós modellt, hajtogatott változatot, és amiről lehetett, igyekeztünk beszámolni. Ami az alábbi videón látható, az azonban számunkra is rejtély. A videó a Moszkva vonzáskörzetében található Khimkiben készült.

A rendszám némi nyomot jelenthetne, hogy mégis hogyan sikerült összehozni azt, amit látunk, de nehéz kiolvasni. Amikor legjobban látszik, akkor olyan, mintha H286FC lenne, de nem vagyunk benne biztosak.

Rengeteg kérdést felvet ez a Cybertruck-másolat, például, hogy milyen autóból lett átépítve, engedélyeztetve van-e a közúti közlekedésre, vagy csak az eredeti autó rendszámtáblája van rajta, mennyi munka ment bele?

Az például erősen valószínűtlen, hogy egy elektromos autót látunk, valószínűleg valami olcsó hagyományos meghajtású autó váza az alap, talán Lada, vagy más orosz autógyártó váza lehet.

Némi kutakodás után azonban végül megtaláltuk, hogy ki állhat az autó mögött, legalábbis az orosz interneten az a hír járja, hogy az autót a „Пушка гараж” nevű Youtube-csatorna stábja építette egy VAZ 2109-es alvázára. Ha esetleg megerősítést nyerne a hír, jelentkezünk.

Galéria: Who Is The Man Behind This Russian Cybertruck? Help Us Find Out