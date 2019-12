Az alábbi videó egy újabb őrült kísérletnek tűnik a Garage 54 Youtube-csatornától, és az is. Vannak városi legendák arról, hogy az ember otthon is összkerékmeghajtásúvá tudja alakítani autóját, csupán egy kötelet, vagy hasonlót kell a meghajtott, és az erőtlen kerék közé kötni, és meg is volnánk.

Hogy megvizsgálják a mítoszt, az oroszok ismét egy szerencsétlen Ladát áldoznak fel, különleges, acélsodronyokba csomagolt kerekekkel. Ezeket akasztják rá a hátsó kerekekre, és mivel a Lada hátsókerekes, menet közben a sodronyt tekeri le az első kerékről – ezzel forgatva azt. Elméletben.

Sok probléma van a felállással, a legfontosabb, hogy szükség lenne rá egy differenciálműre. Ráadásul csak rükvercben működik, és úgy is csak addig, amíg a kábel ér. Az is gondot okozhat, hogy a nyomaték elfordítja az első kereket, aminek következtében a kormány konkrétan kiszabadul a sofőr kezéből – ez többször megtörténik a videóban.

Viszont emellett azt kell, hogy mondjuk, a dolog működik. A Lada jó mélyen beragad a hóba, de a kábelek segítségével sikerül kijönnie, bár a nyomaték könnyen eltörheti az ember ujját, ráadásul a kábelt minden alkalommal vissza kell tekerni az első kerékre, amikor elfogy.

Szóval ez egyike azoknak az autós városi legendáknak, amelyeket az igazolt kategóriába sorolhatunk, bár az is igazolt, hogy a megoldás se nem praktikus, se nem biztonságos, szóval kipróbálását senkinek sem ajánljuk.

Galéria: Homemade 4WD Lada