Az Urus piacra dobásával a Lamborghini talán a vártnál is nagyobb népszerűségre tett szert, ugyanis az értékesítési számok drasztikus mértékben növekedni kezdtek.

Az olasz vállalat az idei év első félévében új értékesítési rekordot döntött, a 4 553 eladott autó pedig az előző év hasonló időszakához viszonyítva 96 százalékos növekedést eredményezett. Mindez azt jelenti, hogy a 2019-es évet akár 8200 eladott modellel is zárhatja a vállalat, ami újabb rekordot jelent.

A Lamborghini vezérigazgatója, Stefano Domenicali úgy nyilatkozott, hogy 2020-ra a 8500-as értékesítési számot célozzák be, ami látva a növekedés mértékét, komolyabb kihívások elé állíthatja a vállalatot. Korábban egy tervet is belengetett erre a forgatókönyvre, akkor úgy tervezték, hogy 2020-ra egy 8000-es limitet szabnak meg a legyártott autók számát illetően, ugyanis fontos, hogy a márka továbbra is megőrizhesse exkluzív jellegét.

Mint mondta, a jelenlegi eladások 50%-át az Urus-értékesítések teszik ki, a várakozási idő pedig már így is kilenc hónap, vagyis logikus lépés lehet a gyártási szám csökkentése. Domenicali úgy látja, az érdeklődők már most is képesek jóval többet fizetni egy használt példányért, mint amennyibe egy új modell kerül, csak hogy hamarabb jussanak hozzá.