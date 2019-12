A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai rendszeresen tartanak közlekedésbiztonsági ellenőrzéseket a megye közútjain.

Az ellenőrzések célja elsősorban a közlekedési balesetek megelőzése, a jogsértő módon közlekedők forgalomból történő kiszűrése. A sebességmérés tapasztalatai azt mutatják, hogy a járművezetők továbbra sem számolnak a gyorshajtás kimagasló baleseti kockázatával.

A megyei forgalom-ellenőrzők 2019. december 18-án az 5402-es számú út 14-es kilométerénél intézkedtek azzal a sofőrrel szemben, aki személygépjárművével a megengedett 90 km/h óra helyett 183 km/h-val közlekedett. Az intézkedés során kiderült, hogy a 36 éves férfi a vezetés megkezdése előtt szeszes italt fogyasztott, így őt mintavételre előállították. A gépkocsivezetővel szemben a sebességtúllépés miatt 130.000 forint helyszíni bírságot szabtak ki. Vezetői engedélyét bevonták, és ittas vezetés gyanúja miatt vele szemben büntetőeljárás indult.

A balesetek többségének hátterében súlyos szabályszegés áll, de néha egy kisebb hiba is elég ahhoz, hogy tragédia következzen be. Mind a gyorshajtás, mind az ittas vezetés - külön-külön is - veszélyezteti a közlekedés többi résztvevőjét.

A rendőrség nem győzi elégszer hangsúlyozni, hogy a gyorshajtás a közúti balesetek bekövetkezésének egyik legfőbb oka. Sebesség túllépése esetén sokszorosára nő a fékút, és a vezető nem ura többé a járművének. A gyorshajtó járművezető felelőtlen magatartásával ráadásul nem csak a saját, de mások testi épségét is veszélyezteti.

Hazánkban zéró tolerancia van érvényben, mely a szeszes ital fogyasztásának teljes tilalmát jelenti a gépi meghajtású jármű vezetője részére, vezetése megkezdése előtt és alatt egyaránt. Soha ne üljön ittasan autóba, illetve olyan járműbe se, amit láthatóan ittas személy vezet! Ne engedje meg családtagjának, rokonának, barátjának, ismerősének se, hogy ittas állapotban vezessen!

