A Formula E vezetése előkészíti a 2022/23-as szezontól a sorozat átalakítását a Gen3-as autók bevezetésével, melyek gyorsabbak, és könnyebbek lesznek, mint valaha. Az electrive cikke szerint az FIA által nemrég kiírt pályázatok alapján továbbra is az autók hátulján lesznek a motorok, de egy kisebb a kocsik első tengelyére is kerül majd, kizárólag energiapótlási célból, azaz a Gen3 is hátsókerék-meghajtású lesz.

A modellek maguk kisebbek lesznek, 5000 mm-es hosszal és 1700 mm-es szélességgel. A súly a jelenlegihez képest sofőrrel együtt 900-ról 780 kg-ra süllyed majd, köszönhető nagy részben a közel 100 kg-mal könnyebb akkumulátoroknak.

Szintén újdonság lesz 2022-től a nagysebességű töltők bevezetése. A Formula E első éveiben a versenyzőknek másik kocsiba kellett átülnie verseny közben, 2018-tól a nagyobb akkumulátoroknak hála egy versenyt már le lehet zavarni egy autóban, a kilencedik szezontól pedig a hipergyors töltőkkel a boxkiállások is megérkezhetnek.

Két hajtáslánc-változat közül választhat az FIA. Az egyik verseny közben 402, időmérőn, vagy előzési módban 470 lóerőben limitálná a teljesítményt, a másik 335 és 402 lóerőnél avatkozna közbe.

Ezen felül 380 ezer dolláros költségvetési plafon is érkezik majd, aminek hatálya alá az akkumulátorok és a gyártó által hozott alkatrészek nem tartoznak bele. A szabályok véglegesítése 2020. júniusában esedékes.