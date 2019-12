Az új VW Golf új külsejével, frissített elektronikával és hatékonyabb hajtáslánccal már a nyolcadik generációja a márka legnépszerűbb darabjának, és jó esélye van, hogy a ferdehátúak koronáját megőrízze. Minden rendben van a Golf első teljes éve előtt a piacon – kivéve a biztonsági értékeléseket.

Az Euro NCAP legújabb töréstesztjei között szerepelt az új Golfé is, ami öt csillagot kapott. Ez első pillantásra, tekintve, hogy „az autó utastere a frontális teszteknél stabil maradt”, teljesen rendben van. De így is komoly probléma van a modell kabinjával: A sofőr mögötti ülés ajtaja ütközésnél rendre kinyílt, ami növeli az autóból való kiesés kockázatát – a családi VW Sharannak is hasonló gondjai voltak múlt hónapban.

Michiel Van Ratinhen, az Euro NCAP főtitkára elmondta: „Az ajtók kinyílását mindig büntetjük, elvégre hatalmas kockázata van miatta az utasok kiesésének az autóból. A hasonló problémák ritkák manapság, és fontos, hogy a Volkswagen elkötelezte magát a gyökereinek a feltárására.”

Ezen felül a nyolcas Golf minden fontos kategóriában jó értékeléseket kapott, még az automata vészfék is, ami már az alapfelszereltség része, jól vizsgázott, minden alacsony sebességű helyzetben meg tudta akadályozni a balesetet.

A legújabb sorozatban öt csillagot kapott az Audi Q8, a Ford Puma, az MG HS és a Nissan Juke, azonban a VW Up!, a Seat Mii és a Skoda Citigo hármasa (ezek tulajdonképpen ugyanazok az autók) két csillagot vesztettek megismételt tesztjükön, éppen az említett automata vészfék hiánya miatt, ami náluk már csak kiegészítőként van jelen.

Galéria: 2020 VW Golf crash test by Euro NCAP